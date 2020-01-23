В Белгородской области насмерть раздавило рабочего горнордобываюшей компании

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:47:59+03:00

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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области сообщили, что 22 января около двух часов дня они получили сообщение о том, что в Губкине на АО «Комбинат КМАруда» произошел несчастный случай на производстве. В камере № 29-3 блок юго-восточного штрека на горизонте -71 м произошло падение погрузо-доставочной машины. На место происшествия незамедлительно были направлены два отделения военизированной горно-спасательной части. Но, к сожалению, в результате несчастного случая погиб 40-летний рабочий. По факту случившегося региональный Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили пресс-службе Следственного комитета, изучается вся документация, связанная с должностными обязанностями погибшего. Следователям предстоит тщательно проверить, как соблюдалась техника безопасности на производстве. Проводится осмотр места происшествия. Также предстоит установить причину смерти.

Предварительно установлено, что бурильщик на самоходной погрузочной машине перемещал оборудование к месту бурильных работ. Машина, сбив ограждение, упала в камеру (очистное пространство выработанных горных пород).

ИСТОЧНИК KP.RU