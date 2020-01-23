2020-01-23T15:47:59+03:00
Общество

В Белгородской области насмерть раздавило рабочего горнордобываюшей компании

По факту случившегося региональный Следственный Комитет организовал проверку
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
По факту смерти рабочего региональный Следственный Комитет организовал проверку.По факту смерти рабочего региональный Следственный Комитет организовал проверку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области сообщили, что 22 января около двух часов дня они получили сообщение о том, что в Губкине на АО «Комбинат КМАруда» произошел несчастный случай на производстве. В камере № 29-3 блок юго-восточного штрека на горизонте -71 м произошло падение погрузо-доставочной машины. На место происшествия незамедлительно были направлены два отделения военизированной горно-спасательной части. Но, к сожалению, в результате несчастного случая погиб 40-летний рабочий. По факту случившегося региональный Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили пресс-службе Следственного комитета, изучается вся документация, связанная с должностными обязанностями погибшего. Следователям предстоит тщательно проверить, как соблюдалась техника безопасности на производстве. Проводится осмотр места происшествия. Также предстоит установить причину смерти.

Предварительно установлено, что бурильщик на самоходной погрузочной машине перемещал оборудование к месту бурильных работ. Машина, сбив ограждение, упала в камеру (очистное пространство выработанных горных пород).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире
Белгородский предприниматель лишился земли из-за долгов
В Белгородской области устанавливают светильники с индивидуальным управлением
В Белгородской области насмерть раздавило рабочего горнордобываюшей компании
В Старом Осколе удалось раскрыть серию угонов и краж из автомобилей
Белгородские спасатели пришли на помощь животным, попавшим в беду
23-летний белгородец совратил 14-летнюю девочку
Жители Шебекино Белгородской области пекутся об экологии
Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей
Школа в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику
Ревнивца из Валуек ждет два года лишения свободы
Белгородские автоинспекторы помогли доставить ребенка в больницу
В Белгородской области на воинском мемориале в городе Строитель загорелись венки
На предприятиях Металлоинвеста проходят Дни информирования
Белгородцам разрешили паковать машины под запрещающим знаком
В новогодние праздники белгородские абоненты Tele2 посетили более 90 стран
В Белгороде объявили о старте продаж авиабилетов в Крым и Сочи
Детская школа искусств Чернянского района Белгородской области отчиталась на гала-концерте
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Сразу три долгожителя отметили 90-летие в Краснояружском районе Белгородской области