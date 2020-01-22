Белгородские автоинспекторы помогли доставить ребенка в больницу

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:24:03+03:00

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К сотрудникам ДПС 20 января около 7 часов утра обратилась белгородка с просьбой о помощи. В ее машине находился 4-летний малыш, у которого случился приступ эпилепсии, его срочно нужно было доставить в больницу. Но женщина боялась, что самой ей не справиться, учитывая загруженность дорог в утренние часы.

Сотрудники ДПС Алексей Плясов и Дмитрий Колесниченко, к которым обратилась автомобилистка, находились в это время на маршруте патрулирования на проспекте Богдана Хмельницкого. Они приняли решение сопроводить автомобиль. И ребенок был оперативно доставлен в детскую областную больницу, где его госпитализировали.

На следующий день полицейские связались с женщиной и поинтересовались состоянием мальчика. Им сообщили, что сейчас его жизни уже ничего не угрожает. А мама ребенка поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь, отметив их профессионализм и оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU