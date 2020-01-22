Белгородцам разрешили паковать машины под запрещающим знаком

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:48:22+03:00

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В мэрию Белгорода поступает много обращений от жителей, которые жалуются на отсутствие парковок, особенно в ночное время. Мэр города написал на своей странице «ВКонтакте», что считает многие жалобы обоснованными и предложил выход: с 20:00 до 8:00 горожане спальных районов, где существует острая проблема ночных парковок, смогут оставлять машины под запрещающими знаками без начисления штрафов.

В частности, градоначальник пишет: «Поступает много обращений по поводу комплексов SOVA-M. Поясняю: их установка законна, работа эффективна, штрафы легальны. «Совы» улучшили пропускную способность улично-дорожной сети. Но есть спальные районы, где жителям просто негде парковаться на ночь, они вынуждены ставить машины под знаки. В этом случае я за справедливость».

Юрий Галдун определил улицы для ночной парковки. Это улицы, расположенные в районе Харгоры: Спортивная, Губкина, Королева, Костюкова, Есенина, Щорса, Академическая, Конева, бульвар Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU