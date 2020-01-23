2020-01-23T10:33:34+03:00
Общество

Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей

А выезд на лед на транспортном средстве обойдется от 2000 до 4000 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаПрокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
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Согласно статистическим данным, по количеству погибших на воде Россия имеет один из самых высоких показателей в мире. В соответствии со статьей 6.30 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» — «Выход (выезд) на лед водных объектов в запрещенных местах (где выставлены запрещающие знаки)», предусмотрена административная ответственность граждан в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей. При повторном совершении правонарушения в течении 1 года накладывается взыскание в размере 1000 рублей. Выезд на лед автотранспортных и тракторных средств, на снегоходах влечет наложение штрафа на водителя в размере 2000 рублей, а повторное правонарушение в течении 1 года – 4000 рублей.

Выход на лед водоемов становится причиной различных происшествий. В связи с этим в настоящий момент в Красногвардейском районе Белгородчины проводится месячник безопасности на водных объектах. Предусмотренные месячником мероприятия призваны обеспечить безопасность граждан, предупредить несчастные случаи и гибель людей на водных объектах в зимний период.

С начала осенне-зимнего периода 2019–2020 годов на водоемах Белгородской области уже зарегистрировано три случая провала людей под лед, в том числе и в Красногвардейском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей
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