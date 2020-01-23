Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей
Согласно статистическим данным, по количеству погибших на воде Россия имеет один из самых высоких показателей в мире. В соответствии со статьей 6.30 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» — «Выход (выезд) на лед водных объектов в запрещенных местах (где выставлены запрещающие знаки)», предусмотрена административная ответственность граждан в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей. При повторном совершении правонарушения в течении 1 года накладывается взыскание в размере 1000 рублей. Выезд на лед автотранспортных и тракторных средств, на снегоходах влечет наложение штрафа на водителя в размере 2000 рублей, а повторное правонарушение в течении 1 года – 4000 рублей.
Выход на лед водоемов становится причиной различных происшествий. В связи с этим в настоящий момент в Красногвардейском районе Белгородчины проводится месячник безопасности на водных объектах. Предусмотренные месячником мероприятия призваны обеспечить безопасность граждан, предупредить несчастные случаи и гибель людей на водных объектах в зимний период.
С начала осенне-зимнего периода 2019–2020 годов на водоемах Белгородской области уже зарегистрировано три случая провала людей под лед, в том числе и в Красногвардейском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU