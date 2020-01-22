Сразу три долгожителя отметили 90-летие в Краснояружском районе Белгородской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:05:39+03:00

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В январе три жителя Краснояружского района отпраздновали 90-летие. Им вручили поздравления Президента РФ. Коренная жительница поселка Красная Яруга Надежда Горбунова всю жизнь посвятила труду. Самодельное изобретение ее отца – машинку по переработке табака оценили в столице, куда и пригласили работать. В Москве девочка начала ходить в школу, а потом началась война. Затем умерла мама, и отец с 4 детьми вернулся в родной поселок. Надя подростком копала окопы, вязала снопы, пахала и полола колхозные поля. Больше 20 лет, а потом еще 12 на пенсии Надежда Васильевна трудилась дояркой. За трудовые успехи отмечена государственной наградой – Орденом «Знак Почета» II степени и званием «Ветеран труда».

Еще одна долгожительница - это Анна Шмигидина. Труженица тыла, ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны, большую часть жизни прожила в селе Вязовое. Работала продавцом в магазине, потом в колхозе им. Свердлова. Анна Лукьяновна родила 4 детей, у нее 5 внуков.

Очень гордится свой большой семьей и другой юбиляр, житель поселка Красной Яруги Григорий Гавриленко. У него с женой шесть детей, 10 внуков и 8 правнуков, которые часто навещают пожилых родителей. С супругой Григорий Романович живет в мире, уважении и согласии вот уже 71 год. Родился долгожитель в селе Хуторское в семье крестьянина. Мальчик успел окончить только 4 класса, как началась война. Подростком рыл окопы, расчищал снег, до изнеможения работал на колхозных полях. Пережил эвакуацию, голод, холод, разруху, но не потерял любви к жизни. После войны восстанавливал хозяйство, участвовал в строительстве Краснояружского сахарного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU