2020-01-14T17:08:38+03:00
Общество

Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января

Череду новогодний праздников завершил фестиваль вареников
Ирина ТАРАСОВА
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Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января.Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Завтра, 15 января, на центральной площади Белгорода начнут разбирать главную елку. Украшенная шатром из гирлянд, она в течение всех новогодних праздников стала центром притяжения белгородцев и гостей города. Здесь проходили концерты и развлекательные мероприятия. А завершил череду новогодних празднеств 2-дневный Фестиваль вареников, который стал заметным культурным и гастрономическим событием начала года.

11 и 12 января, в дни фестиваля, как и было обещано, белгородцы съели 10 тысяч порций вареников. Часть из них – в праздничном троллейбусе, который курсировал по городу. И очень кстати, так как погода, особенно 11 января, была дождливой, укрыться в уютном местечке, да еще и отведать угощения поспешили многие. Но многие предпочли все же собраться у сцены, где выступали творческие коллективы Белгорода и области. Задорным песням «Белгородского сувенира», который выступал на сцене у драматического театра, подпевали многие. Другие спешили сфотографироваться с главным героем – господином Вареником. Особенно радовались такой возможности дети.

Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января.Фото: Ирина ТАРАСОВА

35-метровую красавицу начнут разбирать завтра. А белгородцы еще долго будут вспоминать мгновения, проведенные в кругу друзей на празднично наряженно центральной Соборной площади…

Больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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