2020-01-14T15:37:57+03:00
Общество

Пожарные Губкина спасли кошку, угодившую в металлическую трубу подвала школы

За помощью к спасателям обратились работники школы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня, 14 января, к пожарным Губкина обратились работники школы № 8. Они просили помощь выбраться кошке из металлической трубы, в которую она угодила, убегая от собак.

Звонок с просьбой оказать помощь животному раздался в пожарно-спасательной части № 8 Губкина около 9 часов утра. Как рассказали очевидцы, труба внутри подвала упиралась в цементную кладку, а потому, забравшись в узкую металлическую ловушку, кошка уже не могла выбраться из нее самостоятельно.

Прибыв к месту вызова, спасатели с особой осторожностью, чтобы не причинить вреда «пострадавшей», с помощью лома и кувалды демонтировали часть цементной кладки и освободили животное. Спасенную кошку пожарные передали работникам школы, которые обратились к ним за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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