В одном из дворов Белгорода обнаружили тело до смерти избитого 40-летнего мужчины

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:46:47+03:00

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Сообщение о происшествии поступило в полицию Белгорода в ночь с 11 на 12 января от сотрудников медицинского учреждения. В одном из дворов на улице Железнодорожная они обнаружили бездыханное тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Скорую вызвала сожительница погибшего.

В течение трех часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что им оказался 37-летний местный житель – знакомый потерпевшего. Расследованием преступления занялся Следком.

По версии следствия, подозреваемый приехал предъявить знакомому претензии – тот, по его мнению, рассорил их с женой до развода. Разговора не получилось. Завязалась потасовка.

- В итоге 37-летний мужчина избил знакомого, нанеся ему не менее 6 ударов по голове руками и ногами, - прокомментировали в СУ СК России по Белгородской области.

Выбежавшая на улицу сожительница избитого горожанина вызвала ему скорую. Однако, к несчастью, мужчина умер на месте происшествия.

Задержанному инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мужчине уже предъявлено обвинение. СК будет настаивать на заключении его под стражу на период расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU