За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:34:03+03:00

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По данным региональной Госавтоинспекции в 2019 году с участием пешеходов в Белгородской области произошло 344 ДТП - 35 человек погибли и 329 получили травмы. В сравнении с 2018 годом количество таких автоаварий и пострадавших в них выросло. При этом отмечается, что из общего числа 170 ДТП случилось в темное время суток. В ночных авариях 27 человек погибли и 156 пострадали.

На «зебрах» произошел 171 наезд, в том числе 134 на нерегулируемых переходах. К административной ответственности привлечены 19773 водителя, не пропустивших пешеходов. Сами безлошадные участники дорожного движения оказались более злостными нарушителями. За переход дороги в неположенном месте поплатились штрафами 25735 человек. За движение вне населенных пунктов без световозвращающих повязок наказали 1409 пешеходов.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в нынешних погодных условиях. Из-за того, что днем наблюдается плюсовая температура, а ночью столбики термометров опускаются ниже нуля, дороги могут превратиться в каток. Автомобилистов просят не забывать притормаживать перед переходами, а пешеходов убеждаться, что их пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU