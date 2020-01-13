2020-01-13T18:34:03+03:00
Общество

За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов

Всего в 2019 году с безлошадными участниками дорожного движения произошло 344 ДТП.
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным региональной Госавтоинспекции в 2019 году с участием пешеходов в Белгородской области произошло 344 ДТП - 35 человек погибли и 329 получили травмы. В сравнении с 2018 годом количество таких автоаварий и пострадавших в них выросло. При этом отмечается, что из общего числа 170 ДТП случилось в темное время суток. В ночных авариях 27 человек погибли и 156 пострадали.

На «зебрах» произошел 171 наезд, в том числе 134 на нерегулируемых переходах. К административной ответственности привлечены 19773 водителя, не пропустивших пешеходов. Сами безлошадные участники дорожного движения оказались более злостными нарушителями. За переход дороги в неположенном месте поплатились штрафами 25735 человек. За движение вне населенных пунктов без световозвращающих повязок наказали 1409 пешеходов.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в нынешних погодных условиях. Из-за того, что днем наблюдается плюсовая температура, а ночью столбики термометров опускаются ниже нуля, дороги могут превратиться в каток. Автомобилистов просят не забывать притормаживать перед переходами, а пешеходов убеждаться, что их пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские ученые придумали здоровый майонез
За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов
В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов
Пострадавшим при «хлопке» на комбикормовом заводе выделят по 1 миллиону рублей
Как в Белгородской области в 2020 году будут финансироваться нацпроекты
В селе Большие Липяги Белгородской области на пожаре погибла женщина и ребенок
В Белгородской области губернатор поменял своего зама
18-летнюю жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве сестры
У старооскольца арестовали авто, чтобы он оплатил долг за пользование землей
В Яковлевском районе Белгородчины к детям из сложных семей пришел Дед Мороз
В Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике
На комбикормовом заводе Белгородской области выхлоп пылевоздушной смеси вызвал загорание
В Новооскольской воспитательной колонии прошел день милосердного отношения к осужденным
В Прохоровке Белгородской области пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя»
В Белгородской области на комбикормовом заводе произошел хлопок
Новооскольские дошкольники заступились за лесные елки
В Корочанском районе Белгородчины отменили оливье
В Белгородской области при переходе железной дороги смертельно травмирован мужчина
Белгородский университет стал участником пилотного проекта по созданию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
В Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники
В Белгородской области полицейские за день задержали по горячим следам разбойника и грабителя
В Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача
Автоинспекторы украсили санки и одежду юных белгородцев световозвращателями