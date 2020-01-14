Девочка из Прохоровского района Белгородчины стала героиней книги о подвигах детей

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:59:46+03:00

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Книгу «Волшебные сказки о детях-героях» подготовила команда проекта «Подвиги обычных людей». Она состоит из 30 реальных историй героических поступков подростков и детей. Истории написаны в форме сказок. После каждой из них приведена информация о событии и о самом ребенке. Так юные читатели смогут познакомиться с героями и убедиться, что это реальные люди, готовые творить добрые дела и приходить на помощь. Девочка из Прохоровского района Белгородчины стала героиней этой книги.

В селе Тетеревино Прохоровского района Белгородской области в доме, где жила девочка и пятеро ее братьев и сестер, в феврале 2017 года случился серьезный пожар. Юлия попыталась потушить его сама. Решив, что не справится, девочка разбила кулаком окно в комнате и вытащила детей на улицу. Сама же она при этом потеряла сознание в горящем доме. На улицу ее вынесли прибежавшие на помощь соседи.

Юлию Чернову наградили медалями «За отвагу на пожаре» и «За мужество в спасении». А фонд «Поколение» подарил семье девочки благоустроенный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU