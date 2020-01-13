2020-01-13T17:07:31+03:00
Происшествия

В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов

Выявить злоумышленника транспортным полицейским помогли записи с камер наблюдения
Ирина ТАРАСОВА
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В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов.В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов.Фото: "КП" Архив
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Ориентировка на похитителя дорогих наручных часов известной швейцарском марки в дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте поступила из ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Задержать похитителя помогли записи с камер видеонаблюдения. Личность гражданина была установлена, как и то, что он вылетел из Москвы в Белгород.

В результате пользоваться дорогим аксессуаром 29-летнему жителю Московской области довелось недолго. Он был задержан сразу же после прибытия самолета сотрудниками Белгородского линейного отдела МВД России.

При досмотре вещей подозреваемого в его рюкзаке транспортные полицейские обнаружили и изъяли наручные часы, принадлежащие заявительнице. Молодому человеку пришлось объяснять, что аксессуар он обнаружил в пластиковом лотке в зоне досмотра аэропорта Шереметьево. Присвоил, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению. В содеянном раскаивается, ранее проблем с законом у молодого человека не было.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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