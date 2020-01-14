В Белгородском районе прошли мероприятия, посвященные образованию Белгородской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:13:33+03:00

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В честь образования Белгородской области в городских и сельских поселениях Белгородского района состоялись познавательные программы, викторины и концерты. В Центре культурного развития поселка Северный для юных жителей провели видеолекторий «66 лет Белгородской области». Собравшиеся посмотрели презентационный ролик о регионе, по окончанию которого вместе порассуждали на тему — «Моя малая Родина».

В Центре культурного развития поселка Новосадовый для молодежи организовали интерактивную игру, посвященную родному краю. Участники вместе с ведущей вспомнили историю образования Белгородской области, а затем продемонстрировали свои знания на практике.

Также с достопримечательностями Белгородчины смогли ознакомиться юные жители Хохловского поселения. В сельском Доме культуры ребятам предложили совершить виртуальное путешествие под названием «Белгородская область: история и современность».

Не остались в стороне и жители села Таврово. В местном Центре культурного развития они познавательно провели время, поиграв в краеведческое лото «Моя Белгородчина». А в Беломестненском СДК в честь Дня образования Белгородской области прошел праздничный концерт, гостями которого стала группа из Зеленополянского Дома культуры «Back in Барды»

ИСТОЧНИК KP.RU