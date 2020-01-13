У старооскольца арестовали авто, чтобы он оплатил долг за пользование землей

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:53:10+03:00

Староосколец не смог совершить сделку, пока не оплатил долг за пользование землей. Фото: "КП" Архив

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В результате запрета на совершение регистрационных действий с автотранспортом житель Старого Оскола оплатил долг по исполнительному производству. Всего его долг составил 90 тысяч рублей.

На исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании в пользу Департамента имущественных и земельных отношений местной администрации задолженности по договору долгосрочной аренды земельного участка. Но в добровольный срок задолженность была не погашена, так что судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. В том числе установив, что должнику принадлежит автомобиль «Kia Ceed», пристав вынесен запрет на совершение действий по регистрации.

Эта мера побудила должника погасить долг перед взыскателем. Но за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа ему еще предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 6 319 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU