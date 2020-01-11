В Белгородской области на комбикормовом заводе произошел хлопок

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:19:56+03:00

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Сегодня, 11 января, около 10 вечера на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о хлопке в одном из цехов по переработке зерна в муку на территории Комбикормового завода в селе Беленькое Борисовского района. На место происшествия оперативно прибыли дежурные караулы 7-ми пожарно-спасательных частей, оперативная группа Борисовского района, бригада аварийной газовой службы и скорой помощи.

Спасатели установили, что произошел хлопок пылевоздушной смеси на 6 этаже в 7 этажном производственном помещении. В результате происшествия пострадало 5 человек. Их госпитализировали в медучреждения.

По предварительным данным, несущие конструкции завода не повреждены, однако нарушено остекление знания. Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU