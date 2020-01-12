2020-01-12T10:48:20+03:00
Общество

В Прохоровке Белгородской области пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя»

Белгородцы и гости региона соберутся на празднике 15 февраля в парке регионального значения «Ключи»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Прохоровке пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя». Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаВ Прохоровке пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя». Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
Изменить размер текста:

«Маланья Зимняя» возвращается в пятый раз и приглашает всех неравнодушных к русской культуре к себе в гости. 15 февраля в парке «Ключи» всех гостей ждут гуляния, песни, танцы, зимние народные развлечения, игры и, конечно же, катание на санках с горы. Также в программе – тематическая программа с реконструкцией рождественских посиделок «Коляда-коляда, отворяй ворота», конкурс на оригинальное оформление зимних санок «Чудо-сани» и консурс-дефиле «Этномода».

Фестиваль пройдет на открытом морозном воздухе. Несмотря на это, насыщенная программа не даст замерзнуть. Зрителей ожидают выступления лучших творческих коллективов региона, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, народные спортивные игры и состязания, разнообразные конкурсы и забавы, парад ростовых кукол, снежные битвы, катания на санках, святочные обряды, щедрые угощения и еще много интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24