В Прохоровке Белгородской области пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя»

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:48:20+03:00

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«Маланья Зимняя» возвращается в пятый раз и приглашает всех неравнодушных к русской культуре к себе в гости. 15 февраля в парке «Ключи» всех гостей ждут гуляния, песни, танцы, зимние народные развлечения, игры и, конечно же, катание на санках с горы. Также в программе – тематическая программа с реконструкцией рождественских посиделок «Коляда-коляда, отворяй ворота», конкурс на оригинальное оформление зимних санок «Чудо-сани» и консурс-дефиле «Этномода».

Фестиваль пройдет на открытом морозном воздухе. Несмотря на это, насыщенная программа не даст замерзнуть. Зрителей ожидают выступления лучших творческих коллективов региона, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, народные спортивные игры и состязания, разнообразные конкурсы и забавы, парад ростовых кукол, снежные битвы, катания на санках, святочные обряды, щедрые угощения и еще много интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU