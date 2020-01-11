В Корочанском районе Белгородчины отменили оливье

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:38:09+03:00

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Ежегодно во время новогодних праздников на всей территории Белгородской области проходит Декада спорта и здоровья. В 2020 году для привлечения жителей района к спорту в выходные и праздничные дни в Корочанском районе были проведены традиционные «Рождественские турниры». В них приняли участие команды из городов и районов Белгородской области, отдав предпочтение спорту, а не утомительным застольям.

На базе городского стадиона в городе Короча прошел открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд «Рождество - 2020», в котором приняли участие 6 команд. I место заняла команда Алексеевского сельского поселения, на II и III местах - команды Новослободского и Бехтеевского сельских поселений соответственно.

В эти же дни в физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Бехтеевка прошел открытый турнир по баскетболу среди мужских команд «Рождество - 2020». I место заняла команда «Ангар» из Белгорода, II место – команда Старого Оскола и III место досталось команде города Короча. На базе этого же спортивного комплекса прошел открытый турнир по баскетболу среди женских команд «Рождество - 2020», в котором приняли участие 4 команды из городов и районов Белгородской области. На I месте команда из Алексеевки, II место завоевала команда Корочанского района и III место у команды Чернянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU