2020-01-10T10:42:57+03:00
Общество

Белгородец получил моральную компенсацию за травму после вмешательства приставов

Бывший работник мясокомбината получил более ста тысяч за производственную травму
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Под контролем судебных приставов жителю села Веселая Лопань возмещен моральный вред. Мужчина обратился с иском в суд о компенсации морального вреда, причиненного в результате травмы на производстве. Суд обязал один из мясокомбинатов области, где работал белгородец, выплатить 100 тысяч рублей морального вреда и 15 тыс. рублей понесенных расходов. Исполнительный документ поступил на исполнение в Белгородский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор. Также будут применены меры принудительного исполнения, а за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

После всех предупреждений должник в добровольный срок и в полном объеме оплатил всю сумму по исполнительному производству

ИСТОЧНИК KP.RU

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