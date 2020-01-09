2020-01-09T15:53:49+03:00
Общество

На Белгородчину надвигаются снегопады

В регион наконец-то пришла зима
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По данным белгородских синоптиков на территории региона завтра, 10 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по области пройдет небольшой снег. Днем местами в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью – туман, гололед, на дорогах гололедица, днем в отдельных районах на дорогах возможно налипание мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

В Белгороде 10 января синоптики обещаю ночью от 1 до 3º мороза, днем от 0 до 2º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивать большую скорость. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах и соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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