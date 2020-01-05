В Белгороде появится новая 12-этажная больница

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:02:32+03:00

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Проект нового 12-этажного здания будущей больницы, который вскоре появится на улице Губкина, 46, обойдется почти в 30 миллионов рублей. Новый объект станет частью скорой медицинской помощи Белгорода, которая создается на базе второй городской больницы на Харгоре. Новую больницу построят по поручение губернатора Евгения Савченко.

Площадь здания, которое построят с нуля, составит 23 тысячи квадратных метров. В новом стационаре смогут одновременно пребывать 450 человек. Пациентов разместят в палатах, рассчитанных на четырех человек. Комнаты будут иметь туалеты, дешевые, встроенные шкафы для одежды.

Напомним, что в августе прошлого года белгородские власти объявили тендер на выполнение проектных и изыскательских работ, сумма подготовки проекта тогда составила 20,5 миллиона рублей. Но аукцион отменили. Заявки на новый аукцион будут приниматься до 13 января 2020 года. Возросла максимальная сумму стоимости услуг будущего подрядчика. Она составляет 29,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU