В Белгороде в ДТП пострадал двухлетний мальчик

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:33:10+03:00

Сообщается, что госпитализация ребенку не потребовалась. После оказания медицинской помощи его отпустили домой

Изменить размер текста: A A

В первый день нового года в Белгородской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Два из них в Шебекинском городском округе. В поселке Маслова Пристань 28-летний водитель «Ауди», не справившись с управлением, врезался в дерево. Его 34-летнего пассажира госпитализировали. На трассе «Белгород – Шебекино - Волоконовка» 56-летний водитель «Рено», по предварительным данным, въехал стоявший автомобиль «ВАЗ 2115» с последующим наездом на 19-летнего мужчину. Пешеход с травмами попал в больницу.

В Белгородском районе на автодороге «Разумное - Севрюково - Новосадовый» 62-летний водитель «Лады Приоры», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Датсун» под управлением 30-летнего водителя.

- Двухлетнего мальчика - пассажира иномарки, доставили в детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. - В момент ДТП ребенок находился в детском кресле. Госпитализация ему не потребовалась. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В микрорайоне Олимпийский города Старый Оскол 18-летний водитель автомобиля «Вортекс» сбил 48-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу. В настоящее время она госпитализирована в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU