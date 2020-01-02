Валуйчанам показали театрализованное представление «Править годом будет крыса!»

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:10:59+03:00

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В первый день Нового года на площадь в Валуйках Белгородской области полюбоваться красавицей-елочкой и посмотреть зимнюю сказку пришло немало валуйчан и гостей города. Для собравшихся местные артисты разыграли новогоднее представление в образах лесных жителей - Зайца, Лисы, Волка, Медведя, Шакала, Тигра и, конечно же, хозяйки года – Крысы. Не обошлось в новогодней сказке и без Деда Мороза, и Снегурочки.

В представлении рассказывалось о том, как животные оспаривали между собой право на главенство в новом году, но пришел Дед Мороз и вручил посох Крысе. Так она стала полноправной хозяйкой 2020 года. Далее сказочные герои вместе с гостями праздника играли в игры, водили хороводы, пели и танцевали. Чего здесь только не было - и надевание перчаток, рисование смешных рожиц на шариках, гонка с апельсинами и даже описание образа жены Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU