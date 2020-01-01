Белгородка оплатила 195 штрафов за превышение скоростного режима
Чтобы выехать на новогодние праздники за пределы страны, белгородке, проживающей в Москве, пришлось сначала оплатить штрафы ГИБДД. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам о взыскании штрафов ГИБДД, возбужденных в отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району, составила 255 тысяч рублей.
Правда, сделал автоледи это сама. Планируя новогоднюю поездку заграницу и зная о своих долгах, женщина связалась по телефону с судебным приставом. Ей разъяснили, что руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» готовится административное исковое заявление в суд об установлении ей временных ограничений права на выезд за пределы Российской Федерации, а также пользования специальным правом (управлением автотранспортным средством).
Во избежание ограничительных мер, женщина оплатила всю сумму долга по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор в размере 42 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU