2019-12-31T11:44:25+03:00
Происшествия

В Белгороде пенсионерку ограбила лже-сотрудница газовой службы

Полицейские задержали злоумышленницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде 82-летняя женщина стала жертвой ограбления. По предварительным данным, злоумышленница пришла к пенсионерке под видом сотрудницы газовой службы, якобы для проверки счетчиков. Попав в квартиру, незваная гостья стала присматривать ценные вещи. В шкафах на виду ничего, что привлекло бы ее внимания, не нашлось. Зато на полу лежала оставленная хозяйкой сумка. Увидев ее, злоумышленница быстро достала кошелек и вытащила из него 3200 рублей. Однако хозяйка успела заметить это. Когда пенсионерка стала предъявлять претензии, аферистка бросилась к двери и скрылась.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница одной из стран ближнего зарубежья. Поскольку она похитила деньги на глазах пенсионерки, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Злоумышленница может отправиться в колонию на четыре года.

- Сотрудники полиции призывают граждан не впускать в квартиру незнакомцев. Если вы не вызывали специалистов какой-либо организации и не видели объявлений о том, что к вам могут прийти, не открывайте в дверь. В случае визита подозрительных людей, предлагающих какие-либо услуги, позвоните для консультации в полицию по телефону «02», - напоминает в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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