2019-12-30T16:46:20+03:00
Спорт

Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера

Победу российский боксер одержал в первом раунде, отправив в нокаут Куинтона Джексона
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера. Фото из открытых источников.Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера. Фото из открытых источников.
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В Японии 29 декабря белгородец Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Куинтоном Джексоном. Победа Емельяненко была яркой, ведь с первых секунд он начал действовать активно, что позволило ему отправить известного мастера в нокаут в первом раунде. Теперь на счету 43-летнего российского спортсмена 39 побед и 6 поражений.

Отмечается, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, после чего планирует завершить свою спортивную карьеру. Один из боев Емельяненко состоится в Европе летом 2020 года, второй — в Москве в конце 2020 года или начале 2021 года.

Напомним, Федор Емельяненко является одним из самых титулованных бойцов смешанных единоборств за всю историю этого вида спорта. Пик его карьеры прихошелся на первое десятилетие XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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