2019-12-30T15:32:54+03:00
Общество

Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом

Накануне праздника в регионе обещают снегопад
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом.Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

В центре европейской России сегодня, 30 декабря, ожидаются метели и обильный снегопад, сообщают на сайте Гидрометцентра. Синоптики обещают, что «через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона». Также сильно понизится атмосферное давление, и регион накроет снегопад. Порывы ветра при этом будут достигать 13-18 метров в секунду.

Но в ночь на 31 декабря столбик термометра в Белгороде вновь покажет плюсовую температуру, потеплеет до 0 градусов.

Синоптики отмечают, что в этом году зима в России выдалась аномально теплая, а уходящий декабрь стал самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений. Из-за слишком высокой температуры даже бурые медведи не залегли в спячку, в некоторых регионах остались зимовать птицы, которые обычно улетают на юг

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера
Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом
В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей
Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе
«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки
Молодые ученые Белгородского университета стали обладателями гранта
Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Старом Осколе
Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму
В Шебекино Белгородской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
Что белгородцам нужно знать о новогодней елке
В преддверии Нового года новобранцы Белгородской области стали солдатами Преображенского полка
В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными
В Белгороде нашли пропавшего больше недели назад воспитанника детского дома
В связи с празднованием Рождества на Соборной площади ограничат движение
Какой будет погода в Белгородской области под Новый год
В Белгороде росгвардейцы проверят оружейные магазины
Команда силовиков Белгорода пополнилась Дедом Морозом и Снегурочкой
В Белгородском университете открылся многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна»
Как работают многосторонние пункты пропуска на границе Белгородской области в новогодние праздники
Гарант надежности и мощности
Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник
Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома
В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы