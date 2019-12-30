СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-30T15:32:54+03:00

Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Изменить размер текста: A A

В центре европейской России сегодня, 30 декабря, ожидаются метели и обильный снегопад, сообщают на сайте Гидрометцентра. Синоптики обещают, что «через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона». Также сильно понизится атмосферное давление, и регион накроет снегопад. Порывы ветра при этом будут достигать 13-18 метров в секунду.

Но в ночь на 31 декабря столбик термометра в Белгороде вновь покажет плюсовую температуру, потеплеет до 0 градусов.

Синоптики отмечают, что в этом году зима в России выдалась аномально теплая, а уходящий декабрь стал самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений. Из-за слишком высокой температуры даже бурые медведи не залегли в спячку, в некоторых регионах остались зимовать птицы, которые обычно улетают на юг

ИСТОЧНИК KP.RU