В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-30T14:29:03+03:00

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Губкинская ТЭЦ Белгородского филиала «Квадры» 31 декабря готовится отметить свое 65-летие. Оборудование станции неоднократно модернизировалось. Обновление продолжается и по сей день. Энергетики демонтировали выведенную из эксплуатации турбину №4, вместо которой установят новую, и приступили к реконструкции первой паровой турбины. Эти работы, проходящие в рамках соглашения между «Квадрой» и правительством Белгородской области, завершатся к концу 2020 года.

Управляющий директор филиала Михаил Чефрановм отмечает, что обновленное оборудование позволит станции работать более эффективно. Он также добавил, что за все годы эксплуатации станция произвела 4,4 млрд кВт.ч электроэнергии и 14,9 млн Гкал тепловой энергии. Сегодня ее электрическая мощность - 29 МВт, тепловая - 148 Гкал/ч.

Напомним, Губкинская ТЭЦ – первое предприятие энергетики Губкина. Поводом для ее строительства стало бурное освоение месторождений Курской магнитной аномалии. 31 декабря 1954 года состоялся пуск первой очереди мощностью 12 МВт. Строительство продолжалось до 1959 года, когда в работу ввели последнюю очередь станции, а общая мощность ТЭЦ достигла 61 МВт. В это же время от ТЭЦ в Губкин впервые подали тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU