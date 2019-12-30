2019-12-30T14:29:03+03:00
Общество

В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей

Энергетики Губкинской ТЭЦ продолжают модернизацию оборудования
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Губкинской ТЭЦ 65 лети. Фото пресс-службы филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".Губкинской ТЭЦ 65 лети. Фото пресс-службы филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".
Изменить размер текста:

Губкинская ТЭЦ Белгородского филиала «Квадры» 31 декабря готовится отметить свое 65-летие. Оборудование станции неоднократно модернизировалось. Обновление продолжается и по сей день. Энергетики демонтировали выведенную из эксплуатации турбину №4, вместо которой установят новую, и приступили к реконструкции первой паровой турбины. Эти работы, проходящие в рамках соглашения между «Квадрой» и правительством Белгородской области, завершатся к концу 2020 года.

Управляющий директор филиала Михаил Чефрановм отмечает, что обновленное оборудование позволит станции работать более эффективно. Он также добавил, что за все годы эксплуатации станция произвела 4,4 млрд кВт.ч электроэнергии и 14,9 млн Гкал тепловой энергии. Сегодня ее электрическая мощность - 29 МВт, тепловая - 148 Гкал/ч.

Напомним, Губкинская ТЭЦ – первое предприятие энергетики Губкина. Поводом для ее строительства стало бурное освоение месторождений Курской магнитной аномалии. 31 декабря 1954 года состоялся пуск первой очереди мощностью 12 МВт. Строительство продолжалось до 1959 года, когда в работу ввели последнюю очередь станции, а общая мощность ТЭЦ достигла 61 МВт. В это же время от ТЭЦ в Губкин впервые подали тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера
Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом
В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей
Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе
«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки
Молодые ученые Белгородского университета стали обладателями гранта
Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Старом Осколе
Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму
В Шебекино Белгородской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
Что белгородцам нужно знать о новогодней елке
В преддверии Нового года новобранцы Белгородской области стали солдатами Преображенского полка
В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными
В Белгороде нашли пропавшего больше недели назад воспитанника детского дома
В связи с празднованием Рождества на Соборной площади ограничат движение
Какой будет погода в Белгородской области под Новый год
В Белгороде росгвардейцы проверят оружейные магазины
Команда силовиков Белгорода пополнилась Дедом Морозом и Снегурочкой
В Белгородском университете открылся многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна»
Как работают многосторонние пункты пропуска на границе Белгородской области в новогодние праздники
Гарант надежности и мощности
Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник
Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома
В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы