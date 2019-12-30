2019-12-30T13:13:51+03:00
Новый год 2020

Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе

Новый ночной автобус уже успели оценить горожане и гости областного центра
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе.Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде по ночным улицам начал курсировать нарядный ночной автобус. Фото и видео транспорта в предновогоднем облике опубликовали в сообществе «Белгород – это интересно». Многие белгородцы и гости города уже успели проехаться в украшенном гирляндами и пушистой елкой автобусе. А некоторые пассажиры новогоднего автобуса даже высказали слова благодарности в адрес ЕТК, которая подарила всем новогоднее настроение. И, кстати, советуют и другим прокатиться именно ночью, когда празднично украшенный Белгород преображается.

С графиком работы пассажирского транспорта во время новогодних праздников можно ознакомиться на сайте ЕТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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