Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-30T13:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде по ночным улицам начал курсировать нарядный ночной автобус. Фото и видео транспорта в предновогоднем облике опубликовали в сообществе «Белгород – это интересно». Многие белгородцы и гости города уже успели проехаться в украшенном гирляндами и пушистой елкой автобусе. А некоторые пассажиры новогоднего автобуса даже высказали слова благодарности в адрес ЕТК, которая подарила всем новогоднее настроение. И, кстати, советуют и другим прокатиться именно ночью, когда празднично украшенный Белгород преображается.

С графиком работы пассажирского транспорта во время новогодних праздников можно ознакомиться на сайте ЕТК.

ИСТОЧНИК KP.RU