2019-12-30T12:49:59+03:00
Общество

«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение

В рамках благотворительной программы сотрудники АПХ «Мираторг» вручил подарки подопечным онкогематологического отделения областной больницы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поддержка социальных учреждений в регионах присутствия компании – важнейшая задача политики компании. Участие в благотворительных акциях для каждого сотрудника большой семьи «Мираторга» – это возможность поделиться своей теплотой, подарить улыбку, хорошее настроение и помочь тем, кто волей судьбы оказался в детском доме, социальном центре или лечебном учреждении.

В онкогематологическое отделение, где малышам приходится проводить по несколько месяцев, пожаловали сказочные персонажи с мешком подарков. А Дед Мороз даже захватил с собой игры и спортивный инвентарь. Подарок сделали и для самого отделения – врачам был необходим новый принтер-сканер.

- В компании всегда отзывчивы к просьбам наших подшефных учреждений и считают своим долгом поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Эти детки, наверное, как никто другой ждут новогоднего чуда. Мы желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что полученные положительные эмоции будут этому способствовать, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера
Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом
В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей
Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе
«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки
Молодые ученые Белгородского университета стали обладателями гранта
Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Старом Осколе
Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму
В Шебекино Белгородской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
Что белгородцам нужно знать о новогодней елке
В преддверии Нового года новобранцы Белгородской области стали солдатами Преображенского полка
В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными
В Белгороде нашли пропавшего больше недели назад воспитанника детского дома
В связи с празднованием Рождества на Соборной площади ограничат движение
Какой будет погода в Белгородской области под Новый год
В Белгороде росгвардейцы проверят оружейные магазины
Команда силовиков Белгорода пополнилась Дедом Морозом и Снегурочкой
В Белгородском университете открылся многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна»
Как работают многосторонние пункты пропуска на границе Белгородской области в новогодние праздники
Гарант надежности и мощности
Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник
Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома
В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы