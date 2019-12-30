«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-30T12:49:59+03:00

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Поддержка социальных учреждений в регионах присутствия компании – важнейшая задача политики компании. Участие в благотворительных акциях для каждого сотрудника большой семьи «Мираторга» – это возможность поделиться своей теплотой, подарить улыбку, хорошее настроение и помочь тем, кто волей судьбы оказался в детском доме, социальном центре или лечебном учреждении.

В онкогематологическое отделение, где малышам приходится проводить по несколько месяцев, пожаловали сказочные персонажи с мешком подарков. А Дед Мороз даже захватил с собой игры и спортивный инвентарь. Подарок сделали и для самого отделения – врачам был необходим новый принтер-сканер.

- В компании всегда отзывчивы к просьбам наших подшефных учреждений и считают своим долгом поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Эти детки, наверное, как никто другой ждут новогоднего чуда. Мы желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что полученные положительные эмоции будут этому способствовать, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.