2019-12-30T12:20:14+03:00
Общество

Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки

Гражданский кодекс не велит
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки.Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки.
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УФССП России по Белгородской области, ссылаясь на письмо Минтруда России от 06.12.2019 № 18-0/10/В-10440, в преддверии новогодних праздников напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.

Отметим, что исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и иными официальными мероприятиями. Должностное лицо обязано уведомить обо всех случаях получения подарков в связи с его служебным положением или исполнением им должностных обязанностей и сдать данные подарки по месту службы.

А вот получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (административного) управления, также является нарушением установленного запрета.

Кроме того рекомендуем воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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