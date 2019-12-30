Молодые ученые Белгородского университета стали обладателями гранта

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-30T10:25:38+03:00

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В Фонде содействия инновациям утверждены списки проектов, представленных для финансирования в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Четверо представителей Белгородского государственного университета стали обладателями полумиллионного гранта.

Грант получат молодые инноваторы: Диана Трубицына (проект «Разработка субполосного метода сжатия речевых данных»), Валерия Соколова (проект «Разработка информационной технологии определения эмоциональной окраски речи»), Александр Соболев (проект «Разработка технологии оценки способностей и подбора оптимальных вакансий для высвобождаемого в результате автоматизации процессов и устаревания специальностей сотрудника») и Анна Морозова (проект «Разработка технологии деформационно-термической обработки медного провода с наноструктурой для кабельной промышленности»).

ИСТОЧНИК KP.RU