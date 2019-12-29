Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-29T20:11:52+03:00

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В Яковлевском городском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 36-летнего жителя города Строитель. При осмотре иномарке полицейские обнаружили оружие и боеприпасы. На место происшествия сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии запрещенный арсенал обнаружили и дома у задержанного.

- Полицейские изъяли автомат модели ВПО-925 и карабин СКС-СХ модели ВПО-927, два сигнальных пистолета и револьвер «Таурус», которые относятся к оружию, переделанному самодельным способом в огнестрельное, а также также несколько десятков самодельных и самоснаряженных патронов калибра 9х18, 7,62х39 и 5,6 мм, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Яковлевскому городскому округу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU