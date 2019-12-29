2019-12-29T20:11:52+03:00
Происшествия

Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы

В отношении водителя возбудили уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В Яковлевском городском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 36-летнего жителя города Строитель. При осмотре иномарке полицейские обнаружили оружие и боеприпасы. На место происшествия сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии запрещенный арсенал обнаружили и дома у задержанного.

- Полицейские изъяли автомат модели ВПО-925 и карабин СКС-СХ модели ВПО-927, два сигнальных пистолета и револьвер «Таурус», которые относятся к оружию, переделанному самодельным способом в огнестрельное, а также также несколько десятков самодельных и самоснаряженных патронов калибра 9х18, 7,62х39 и 5,6 мм, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Яковлевскому городскому округу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Старом Осколе
Под Белгородом полицейские обнаружили в автомобиле оружие и боеприпасы
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму
В Шебекино Белгородской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
Что белгородцам нужно знать о новогодней елке
В преддверии Нового года новобранцы Белгородской области стали солдатами Преображенского полка
В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными
В Белгороде нашли пропавшего больше недели назад воспитанника детского дома
В связи с празднованием Рождества на Соборной площади ограничат движение
Какой будет погода в Белгородской области под Новый год
В Белгороде росгвардейцы проверят оружейные магазины
Команда силовиков Белгорода пополнилась Дедом Морозом и Снегурочкой
В Белгородском университете открылся многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна»
Как работают многосторонние пункты пропуска на границе Белгородской области в новогодние праздники
Гарант надежности и мощности
Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник
Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома
В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы