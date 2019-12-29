Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
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Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные на днях изъяли у жителя Краснояружского района запас дурманящей травы. По предварительным данным, 46-летний мужчина летом нарвал дикорастущую коноплю, принес домой и высушил. В его хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли около 670 граммов наркотикосодержащего растения и 4,8 грамма марихуаны.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU