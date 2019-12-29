2019-12-29T19:15:45+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у жителя Белгородской области запас конопли на зиму

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные на днях изъяли у жителя Краснояружского района запас дурманящей травы. По предварительным данным, 46-летний мужчина летом нарвал дикорастущую коноплю, принес домой и высушил. В его хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли около 670 граммов наркотикосодержащего растения и 4,8 грамма марихуаны.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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