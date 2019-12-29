В Шебекино Белгородской области дети-сироты получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-29T18:30:22+03:00

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В торжественной обстановке ключи от квартир в доме 1 и 1 А по улице Есенина в городе Шебекино Белгородской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов и председатель Совета депутатов Шебекинского городского округа Анатолий Светличный. Площадь каждой квартиры составляет 33 квадратных метра. Они полностью готовы к приему новоселов: в квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и приборы учета, электрические плиты на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU