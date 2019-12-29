Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Старом Осколе

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-29T20:39:27+03:00

Теперь легко узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он будет

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В приложении все автобусы отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до больницы в другом конце города.

Для того, чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении.

Яндекс.Карты показывают движение транспорта в реальном времени в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и еще более 90 городах России, Беларуси и других стран Европы и Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU