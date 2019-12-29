2019-12-29T16:36:15+03:00
Новый год 2020

Что белгородцам нужно знать о новогодней елке

Директор Валуйского лесничества Иван Мильнев рассказал о правильном выборе дерева
Ирина ТАРАСОВА
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Что белгородцам нужно знать о новогодней елке.Что белгородцам нужно знать о новогодней елке.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Вопрос лесничеству «Когда следует покупать елку?» задала Надежда Букаренко из Валуек. Но уверены, что и другим белгородцам будет интересно узнать, как правильно выбирать и устанавливать новогоднее дерево. Все о новогодней красавице знает директор Валуйского лесничества Иван Мильнев. Он рассказал «Валуйской звезде», что в идеале ель следует покупать заранее, чтобы на рынке был большой выбор. Лучшие елочки разбирают в первую неделю продаж, и чем ближе к торжеству, тем меньше остается хороших экземпляров.

Также в лесничестве подсказали, что после покупки елку не следует сразу вносить в жилище. Ее следует несколько часов подержать в прохладном месте, к примеру, на балконе. Если же вы живете за городом, просто оставьте ее где-то на террасе, можно на крыльце.

А вот устанавливать и наряжать елку следует позже, 29–30 декабря. При этом не следует забывать, что лесную красавицу нельзя ставить рядом с обогревателями и отопительными приборами. Она быстро высыхает. После установки елки должно пройти 2–3 часа, чтобы дерево полностью раскрыло хвою и расправилось. И только затем можно приступить к ее украшению. А как украсить зависит от вашей фантазии. С наступающим Новым Годом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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