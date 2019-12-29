В преддверии Нового года новобранцы Белгородской области стали солдатами Преображенского полка

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-29T13:21:02+03:00

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Более 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона 28 декабря приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих - молодые люди из десятков регионов России, в том числе из Белгородской области.Церемония состоялась в Зале Славы музея.

"Во все времена служить Отечеству было священной обязанностью", - отметил командир полка, полковник Сергей Бессонов.

На мраморных пилонах Зала Славы высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

Гостям музея на куполе Зала Славы продемонстрировали свето-звуковую инсталляцию, рассказывающую о событиях Второй мировой войны. Почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны обратились к юношам с призывом быть достойными памяти их дедов и прадедов, беречь честь и традиции легендарного Преображенского полка.

Отметим, что в декабре 2019 года Преображенский полк отметил 40-ю годовщину формирования. Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Всего батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского полка принял участие в 35 000 специальных мероприятиях.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие: высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

ИСТОЧНИК KP.RU