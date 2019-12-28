В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными
В Белгороде 31 декабря парковки в Белгороде будут бесплатными, сообщают на сайте МКУ «Белгородское парковочное пространство». При этом платными они стали сегодня, 28 декабря, в день, который стал для большинства горожан рабочим.
Напомним, что стоимость 1 часа парковки составляет 30 рублей. Неоплаченная стоянка грозит штрафом в 1 000 рублей, а за повторное нарушение придется выложить 1500 рублей.
Как сообщают в белгородском парковочном пространстве, платный режим работы придорожных парковок действует с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. Исключения составляют государственные праздничные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU