2019-12-28T21:27:29+03:00
Общество

В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными

Такое решение принято, поскольку у большинства горожан 31 декабря выходной
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными.В Белгороде в последний день уходящего года все парковки будут бесплатными.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде 31 декабря парковки в Белгороде будут бесплатными, сообщают на сайте МКУ «Белгородское парковочное пространство». При этом платными они стали сегодня, 28 декабря, в день, который стал для большинства горожан рабочим.

Напомним, что стоимость 1 часа парковки составляет 30 рублей. Неоплаченная стоянка грозит штрафом в 1 000 рублей, а за повторное нарушение придется выложить 1500 рублей.

Как сообщают в белгородском парковочном пространстве, платный режим работы придорожных парковок действует с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. Исключения составляют государственные праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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