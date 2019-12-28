В Белгороде нашли пропавшего больше недели назад воспитанника детского дома

28 Дек. 20:01 2019-12-28T20:01:58+03:00

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Оперативники белгородского районного отдела полиции во взаимодействии с инспекторами ПДН разыскали пропавшего воспитанника Разуменского дома детства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По предварительным данным, юноша ушел из учреждения 19 декабря после конфликта с педагогом. Однако в правоохранительные органы об этом сообщили лишь 26 декабря. Подросток жил у знакомого в Белгороде. Сообщалось, что он и раньше не раз самовольно покидал учреждение. Региональный Следком проводит проверку по факту несвоевременного обращения руководства дома детства в полицию.

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования на предмет совершения в отношении несовершеннолетнего преступных действий. Устанавливаются обстоятельства его ухода, места пребывания и состояния здоровья, - сообщается на сайте СУ СК России по Белгородской области.Следователи дадут правовую оценку руководству воспитательного учреждения, а сотрудники полиции проведут с юношей профилактическую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU