В связи с празднованием Рождества на Соборной площади ограничат движение

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-28T18:21:05+03:00

Где в Белгороде на Рождество будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. Фото: "КП" Архив

Где будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств рассказали в мэрии

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7 января в связи с празднованием Рождества на Соборной площади будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что соответствующее распоряжение подписал мэр ода Юрий Галдун.

Так, с 6 января с 23:00 и до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка автомобилей по улице Преображенской от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области, по улице Попова от улицы Преображенской до улицы Победы, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по Свято- Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области.

7 января с 13:00 и до окончания мероприятий на вышеперечисленных улицах и проспектах будет запрещено движение автомобилей, кроме транспортных средств экстренных служб. В мэрии отмечают, что на участках выставят ограждения, организуют дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД.

Водителям рекомендуют осуществлять движение по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого, Белгородскому проспекту, улицам Николая Чумичова, Попова, Победы и Супруновской.

ИСТОЧНИК KP.RU