СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-28T13:19:03+03:00

Какой будет погода в Белгородской области под Новый год. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Как не хотелось бы белгородцам встретить Новый год хотя бы с небольшим снежком и минусом, похоже, что этот шанс так и не представится. По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 28 декабря облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 2º мороза до 3º тепла.

В Белгороде синоптики сегодня ночью обещают ночью от 1º мороза до 1º тепла, днем 0-2º тепла.

В воскресенье, 29 декабря ожидается незначительное понижение температуры: днем до -1, ночью до -3º. Синоптики также прогнозируют мокрый снег. А вот 30 декабря температура днем опустится до -2, ночь. До -5º. День обещает быть облачный с прояснениями, ни мокрого снега, ни дождя не предвидится.

Последний день уходящего года будет облачным с прояснениями, возможен мокрый снег и дождь. Температура поднимется до +1 ночью, ночью столбик термометра покажет -4. 1 января днем будет +2, ночью -3º, возможен снег.

ИСТОЧНИК KP.RU