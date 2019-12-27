2019-12-27T18:40:20+03:00
Общество

В Белгороде росгвардейцы проверят оружейные магазины

Проверка проходит в рамках акции «Безопасный новый год»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области в рамках профилактической акции «Безопасный новый год» проверяют магазины, торгующие оружием. Данные меры направлены на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период новогодних праздников.

Отметим, что торговым организациям, зарегистрированным на территории Белгородской области, в период праздничных дней 1 и 7 января 2020 года было рекомендовано не осуществлять торговлю гражданским оружием и патронами к нему. На данную рекомендацию откликнулись руководители всех торговых организаций области.

Всего в области действуют 11 мест торговли оружием и патронами. С начала года сотрудники Росгвардии провели 20 проверок законности оборота оружия и патронов в этих торговых точках. По итогам проверок были выявлены административные правонарушения, к ответственности привлекли одно должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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