В Белгородском университете открылся многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-27T17:03:22+03:00

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В НИУ «БелГУ» открылось новое структурное подразделение, котрое будет решать самые разные вопросы студентов: от поселения в общежитие, выдачи справок и студенческих билетов, до оформления договоров на обучение. Принцип «одного окна» предполагает, что сроки предоставления 63 услуг будут сведены к минимуму. Отдельные справки будут выдаваться непосредственно в момент обращения в МФЦ, а большая часть услуг может быть оказана в электронном виде через заявку в личном кабинете студента.

В торжественной церемонии открытия принимали участие представители ректората НИУ «БелГУ», директора институтов и факультетов, руководители структурных подразделений и члены студенческого актива университета.

Ректор вуза, профессор Олег Полухин, обращаясь к присутствующим, отметил:.

– Наш университет является современным образовательным учреждением, в котором должны применяться только самые прогрессивные, в том числе, бережливые технологии. Бережливое производство предусматривает экономию самого ценного ресурса – времени и упрощение всех административных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU