Команда силовиков Белгорода пополнилась Дедом Морозом и Снегурочкой

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-27T17:28:43+03:00

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В рамках Всероссийской новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с Управлением федеральной службы судебных приставов России по Белгородской области и Инспекцией федеральной налоговой службы России по Белгороду в международном аэропорту Белгорода организовали праздничное мероприятие.

Вместе с силовиками в аэропорт приехали Дед Мороз со Снегурочкой. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили кадеты классов транспортной безопасности МБОУ СОШ № 16 Белгорода.

Отметим, что новогоднее мероприятие было не только веселым, но и полезным: транспортные полицейские рассказали о правилах транспортной безопасности и вручили красочные новогодние памятки, а судебные приставы и сотрудники налоговой службы познакомили граждан с современными способами получения информации о задолженностях. Гражданам, которым приставы установили на телефон мобильное приложение «ФССП» Дед Мороз дарил подарок – новогоднюю елочную игрушку.

Маленькие посетители аэропорта тоже не остались без подарков. Из рук Деда Мороза и Снегурочки они получили сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU