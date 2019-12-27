Как работают многосторонние пункты пропуска на границе Белгородской области в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-27T16:23:41+03:00

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Пограничное управление информирует, что в преддверии празднования Нового года и Рождества пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ будет осуществляться в прежнем режиме согласно действующим международным соглашениям. В связи с ожидаемым в праздничные дни увеличением пассажиропотока в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» гражданам, планирующим совершить поездки в Украину, рекомендуется воспользоваться многосторонними пунктами пропуска в Грайвороне, Шебекино, Ровеньках. Здесь также созданы все условия для удобства граждан, пересекающих границу.

Пограничное управление убедительно просит граждан при пересечении границы не создавать конфликтных ситуаций, выполнять все требования контролирующих служб в пунктах пропуска, относиться с пониманием к их работе.

Напоминаем, что лица, нарушившие Правила режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если при пересечении российско-украинской государственной границы возникли непредвиденные ситуации, или если в отношении вас были совершены неправомерные действия, можно сообщить по телефонам доверия Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в Белгороде 8(4722) 50-85-15 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU