2019-12-27T16:09:29+03:00
Экономика

Гарант надежности и мощности

На Лебединском ГОКе появился новый штабелеукладчик
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» он пришул на смену своему устаревшему собрату. На фабрике окомкования три таких агрегата, они складируют готовые окатыши в штабели для последующей подачи по конвейеру на завод горячебрикетированного железа. Там они станут сырьум для производства брикетов ГБЖ.

- От предшественника новый агрегат отличают автоматизированная система управления и более мощный мотор-редуктор. Есть усовершенствования и в кабине: улучшены обзор и освещение, а панель управления показывает все основные параметры рабочего процесса, установлена сплит-система для комфортного микроклимата внутри. В общем, созданы все условия для качественного удобного труда машиниста, — отметил начальник отдела перспективного развития ФОК Александр Ватутин. — Основное преимущество, которое нам даст этот новичок — надежность, что позволит избежать внеплановых простоев и ремонтов, а значит, сделать процесс подачи окатышей на ЗГБЖ более стабильным.

Монтаж оборудования агрегата практически завершен, началась пусконаладка. К работе штабелеукладчик приступит уже в начале следующего года.

Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В дни новогодних праздников на границе с Белгородской областью работают многосторонние пункты пропуска
Гарант надежности и мощности
Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник
Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома
В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы
Белгородская область: синоптики прогнозируют то дождь, то слякоть
День рождения для жителя Старого Оскола едва не стал последним днем его жизни
В НИУ «БелГУ» состоялся благотворительный рождественский концерт
В России начал работать онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности
Жители Белгорода теперь обязаны выносить мусор по времени
Дед Мороз — судебный пристав поздравил белгородских детей с Новым годом!
Белгородские зоозащитники бьют тревогу по поводу «концлагеря» для бездомных собак
В Старом Осколе полицейские задержали серийного грабителя
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
Белгородские энергетики наградили победителей областного конкурса детских проектов
Белгородские приставы обязали должника оплатить миллионный долг организации из Кирова
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Искусство красиво работать
В Белгородской области разработали дорожную карту для снижения аварийности
Драка соседей закончилась уголовным делом в Белгороде
В Белгороде на полгода перекроют улицу Механизаторов
В Белгороде парень украл сережку возлюбленной и сдал ее в ломбард
В Белгороде выбрали лучшие дизайн-проекты общественных территорий
Под Белгородом на пешеходном переходе иномарка сбила 13-летнего школьника
Белгородцев предупредили о Дедах Морозах-мошенниках