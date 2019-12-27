Гарант надежности и мощности

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-27T16:09:29+03:00

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В рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» он пришул на смену своему устаревшему собрату. На фабрике окомкования три таких агрегата, они складируют готовые окатыши в штабели для последующей подачи по конвейеру на завод горячебрикетированного железа. Там они станут сырьум для производства брикетов ГБЖ.

- От предшественника новый агрегат отличают автоматизированная система управления и более мощный мотор-редуктор. Есть усовершенствования и в кабине: улучшены обзор и освещение, а панель управления показывает все основные параметры рабочего процесса, установлена сплит-система для комфортного микроклимата внутри. В общем, созданы все условия для качественного удобного труда машиниста, — отметил начальник отдела перспективного развития ФОК Александр Ватутин. — Основное преимущество, которое нам даст этот новичок — надежность, что позволит избежать внеплановых простоев и ремонтов, а значит, сделать процесс подачи окатышей на ЗГБЖ более стабильным.

Монтаж оборудования агрегата практически завершен, началась пусконаладка. К работе штабелеукладчик приступит уже в начале следующего года.

Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова