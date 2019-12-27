Дед Мороз принес подарки воспитанникам детского центра Ракитного
В преддверии Нового года белгородские судебные приставы с поздравлениями и подарками посетили воспитанников СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в Ракитянском районе. Гости вместе с детьми окунулись в волшебную атмосферу праздника, водили хоровод вокруг новогодней елки, а также участвовали в веселых конкурсах. Каждый ребенок получил долгожданный новогодний подарок из рук Деда Мороза.
Судебные приставы пожелали детям и их педагогам здоровья, счастья, добра и исполнения желаний в наступающем году.
- Очень важно, чтобы дети, которым нужно особое внимание, почувствовали поддержку взрослых. Для нас лучший новогодний подарок — это видеть блестящие глаза, улыбку и радость на детских лицах. Мы постарались подарить каждому воспитаннику центра частичку тепла и новогоднее настроение, - рассказала начальника отдела государственной службы и кадров УФССП России по Белгородской области Ирина Колоша.
ИСТОЧНИК KP.RU