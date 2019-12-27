2019-12-27T13:27:25+03:00
Общество

В Белгороде «чрезвычайное ведомство» отметило свой профессиональный праздник

В государственной филармонии прошли торжества по поводу Дня спасателя
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 27 декабря. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России. В преддверии Дня спасателя Российской Федерации в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения «чрезвычайного» ведомства.

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Белгородской области, Белгородской областной Думы, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, представители силовых ведомств, ветераны спасательной службы и кадеты-спасатели, а также личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Белгородской области.

«События уходящего года не раз подвергали проверке способность каждого из нас преодолевать сложные ситуации, принимать важные, ответственные, иногда судьбоносные решения. И сегодня с уверенностью можно сказать: этот экзамен мы выдержали. Удалось добиться снижения количества пожаров и происшествий, удалось спасти множество человеческих жизней. За этими общими фразами стоят конкретные люди, которые нуждались в помощи и своевременно ее получили», - отметил в своем обращении к присутствующим Сергей Потапов.

Традиционно в праздничный день лучшим спасателями и пожарным, а также ветеранам службы были вручены ведомственные награды МЧС России, благодарственные письма губернатора Белгородской области, председателя Белгородской областной Думы.

Также сотрудникам ведомства были вручены благодарственные письма главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. При этом отмечалось, что именно в этот день ровно год назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Белгородской митрополией и Главным управлением МЧС России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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