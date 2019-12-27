Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей
Жительница Белгорода Елена выиграла 1 000 000 рублей в «Русское лото».Победительница часто бывает в почтовом отделении по рабочим вопросам. Женщина начала участвовать в лотереях, когда заметила на витрине красивые билеты. Квартира и машина у женщины есть, на что потратить деньги она ещё не решила.
— На почте оставалось два билета из пачки. Я купила всего один. И, представляете, именно он выиграл! Когда я проверила билет, закричала: «Е-моё, вот это удача!» Я до сих пор в шоке, — делится Елена.
Победительница работает менеджером. В свободное время встречается с друзьями, ходит в кинотеатры на премьеры фильмов.
ИСТОЧНИК KP.RU