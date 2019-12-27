Менеджер из Белгородской области стала обладательницей 1 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-27T12:45:45+03:00

Квартира и машина у женщины есть, на что потратить деньги она ещё не решила

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Жительница Белгорода Елена выиграла 1 000 000 рублей в «Русское лото».Победительница часто бывает в почтовом отделении по рабочим вопросам. Женщина начала участвовать в лотереях, когда заметила на витрине красивые билеты. Квартира и машина у женщины есть, на что потратить деньги она ещё не решила.

— На почте оставалось два билета из пачки. Я купила всего один. И, представляете, именно он выиграл! Когда я проверила билет, закричала: «Е-моё, вот это удача!» Я до сих пор в шоке, — делится Елена.

Победительница работает менеджером. В свободное время встречается с друзьями, ходит в кинотеатры на премьеры фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU