2019-12-27T12:27:07+03:00
Происшествия

Белгородские оперативники разыскивают пропавшего воспитанника детского дома

Белгородский Следком выясняет, почему руководство детского дома спустя неделю сообщило в полицию об исчезновении воспитанника
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники белгородского районного отдела полиции разыскивают пропавшего без вести воспитанника Разуменского дома детства. Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пропали двое подростков – 16-летний юноша и 15-летняя девушка. Девочку вскоре нашли. А вот поиски Дмитрия Олейникова продолжаются. По факту его исчезновения начал проверку Следственный комитет.

- По предварительным данным, подросток ранее неоднократно самовольно покидал воспитательное учреждение. В этот раз он ушел после конфликта с педагогом. В правоохранительные органы руководство дома детства обратилось 26 декабря. В ходе проверки следствию также предстоит дать правовую оценку бездействию должностных лиц воспитательного учреждения, своевременно не сообщивших о пропаже ребенка, - сообщается на сайте СУ СК России по Белгородской области.

Правоохранители изучают круг общения юноши. В Следственном комитете сообщили, что в поисковых мероприятиях задействована криминалистическая и специальная техника. Над установлением местонахождения подростка работают оперативники и белгородский поисковый отряд «Лизы Алерт».

Всех, кто видел подростка, просят сообщать информацию в правоохранительные органы по телефонам: 8 (47722) 51-77-16, 8 (910) 229-33-52 или «02». С дежурным регионального СК можно связаться по номеру: 8-910-369-94-37.

Олейников Дмитрий Сергеевич 04.11.2003 года рождения. Приметы: на вид 16-18 лет, худощавого телосложения, рост 187 см, короткие светло-русые волосы.

Был одет: в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Особые приметы: на левой руке татуировка в виде тонкого узора черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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