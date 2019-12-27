2019-12-27T10:50:53+03:00
Общество

В Белгородской области за сбыт огнестрельного оружия осуждены члены преступной группы

При обыске у преступников был изъят целый арсенал оружия
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.
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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области ликвидирована организованная преступная группа, члены которой были причастны к организации каналов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Белгородской области и соседних субъектов ЦФО. При обыске у преступников изъяли целый арсенал оружия. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность членов преступной группы граждан М. 1965 года рождения, и К., 1970 года рождения, которые были задержаны с поличным при попытке сбыта партии огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

В ходе обысков по местам их жительства изъято: 12 единиц огнестрельного оружия (пистолеты «Браунинг», «ПМ», «ТТ», «Вальтер», «Zoraki», револьвер «Наган» и 2 пистолета неустановленного образца), 34 единицы составных частей огнестрельного оружия, 2 ручные осколочные гранаты (Ф-1 с самодельным запалом, РГД-5), 2359 патронов различного калибра, 14 единиц холодного оружия. Также силовики ликвидировали мастерскую, в которой преступники модернизировали травматическое оружие, массогабаритные макеты в их боевые аналоги, а также восстанавливали оружие времен Великой Отечественной войны.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 222 УК России в отношении граждан М. и К., Чернянским районным судом Белгородской области фигуранты признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Они приговорены: гражданин М. к 4 годам 6 месяцам, гражданин К. к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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